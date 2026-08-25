Hombre termina con fractura nasal tras riña familiar en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Daniel Rivas Rueda, de 37 años, terminó con una posible fractura de nariz y diversos golpes luego de ser agredido durante una riña familiar ocurrida la madrugada de este lunes en la colonia Valle de las Flores.

El hombre acudió por sus propios medios a la Clínica 79 del IMSS, donde recibió atención médica y fue reportado estable. Los médicos determinaron que presentaba una posible fractura nasal, además de lesiones en distintas partes del cuerpo.

¿Cómo ocurrió la riña familiar?

De acuerdo con lo declarado por Rivas Rueda ante las autoridades, alrededor de las 3:00 horas se encontraba bajo los influjos del alcohol cuando comenzó una discusión con su tío, en una vivienda ubicada sobre la calle Cardo Alpino.

Según su versión, durante el altercado, su tío y otras personas lo golpearon en el rostro y la cabeza, además de ocasionarle lesiones en otras partes del cuerpo.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos y recabar la declaración del afectado.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que ya se inició una carpeta de investigación y que el presunto agresor está plenamente identificado.

Precisó que las autoridades continúan con las indagatorias para determinar responsabilidades y establecer si la agresión configura algún delito. Aunque trascendió que podría haber una persona detenida, esta versión no había sido confirmada oficialmente.