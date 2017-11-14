Roban caja registradora de tienda de conveniencia

Del interior de una tienda de conveniencia, amantes de lo ajeno robaron una caja registradora, no se indicó si contaba con efectivo.

Se reportó a la policía un robo cometido a interior de negocio, elementos policiacos se trasladaron al OXXO ubicado sobre bulevar República en el sector Hacienda La Luna.

En el lugar estaba personal de una empresa de alarmas, así mismo se detectó que la puerta principal estaba dañada.

Del interior arrancaron una caja registradora para luego llevársela, en el video se observa a una persona del sexo masculino de complexión delgada cuando entra al lugar.

Se recabaron datos de lo sucedido y se exhortó al encargado para que acudiera a presentar la denuncia correspondiente.

Personal de servicios periciales acudiría a buscar posibles huellas o evidencias que permitan identificar al presunto responsable.

Se efectuó una búsqueda en los alrededores por parte de elementos policiacos, sin embargo no fue posible dar con el paradero del ladrón.