Roban en plantel educativo

La directora del plantel al llegar por la mañana del lunes y hacer una rápida revisión del lugar se da cuenta que una puerta de los salones, para ser más precisos, el del sexto grado, se encontraba abierta y al revisarla se da cuenta que la cerradura estaba forzada y al entrar a revisar el lugar se percató que faltaba una pantalla de 32 pulgadas color negra marca Emerson por lo cual procedió a cerrar el lugar y poner la formal denuncia.

Después de hacer la revisión del resto del plantel se determinó que solo la pantalla era lo que faltaba en la institución educativa.

Los hechos sucedieron en el Instituto Moisés Sáenz que se encuentra sobre la calle Santa Fe de la colonia El Edén hasta donde llegaron agentes ministeriales para realizar las investigaciones necesarias para dar con el paradero del o los posibles responsables.

La denuncia fue interpuesta por la directora del plantel educativo de nombre Gricelda Morales Flores.