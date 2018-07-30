Roban tienda en la colonia Valle del Norte

Se tomaba conocimiento por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de un robo a una tienda ubicada sobre la calle Champaca número 2201 de la colonia Valle del Norte.

La denuncia fue hecha por la propietaria de nombre Irasema Villarreal García de 47 años de edad, la que comentó que por la mañana recibió la llamada telefónica de una de las empleadas del lugar de nombre Ángeles Muñiz, la cual le había tocado hacer el corte de caja y cerrar la tienda la noche anterior, la mujer le comentó que la puerta trasera del negocio se encontraba forzada y hacía falta dinero en el negocio, la mujer se dirigió al lugar y al revisar la puerta se percató que no estaba forzada ni esa ni ninguna de las demás entradas y efectivamente faltaba el dinero de la venta del día anterior, el cual era la cantidad de catorce mil pesos en efectivo, dicha cantidad era lo del corte de caja que había realizado la persona que llamó a la dueña del lugar, la propietaria comentó que junto al sobre que había desaparecido también se encontraban otros sobres con dinero para realizar algunos pagos y que esos no habían sido robados ni siquiera abiertos.

Las cámaras de seguridad del lugar se encontraban desconectadas, por lo cual no fue posible grabar quien había tomado el dinero, la propietaria del lugar interpuso su formal denuncia para encontrar a quien resulte responsable del delito de robo.