Salvan de morir a 18 migrantes en Eagle Pass

EAGLE PASS, TX. - Un grupo de 18 migrantes fue asegurado por patrulleros de la ciudad de Eagle Pass durante la madrugada del jueves; iban ocultos al interior de un tráiler tipo tolva.

Roberto de León, jefe de Diputados del Sheriff del Condado de Maverick, explicó que el aseguramiento se dio sobre la carretera "el indio" y se logró la detención del conductor del tráiler, quien asumiría cargos federales por el tráfico de personas.

El descubrimiento se dio luego que un patrullero de la ciudad de Eagle Pass realizara una inspección a la unidad, donde se encontró a las personas. Entre el grupo, se encontraban cinco mujeres que podían estar en riesgo debido a las condiciones en las que viajaban.

El grupo de indocumentados asegurados fue puesto a disposición de la patrulla fronteriza, quienes serán los encargados de la situación migratoria de estas personas.

En cuanto al conductor, fue llevado a la cárcel federal de Del Río, el caso sería tomado por parte de Agentes Especiales de Inmigración (ICE) para llevar las investigaciones más profundas.