Se ahorca en un árbol

Una persona del sexo masculino fue localizada sin vida dentro de un negocio de venta de arena y caliche ubicado en la colonia Nueva Imagen, se presume que se trate de Juan Jaime Villarreal de 26 años, con domicilio en el sector Cenizo.

Luis Humberto García Comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó que se reportó al sistema de emergencias 911 el hallazgo de una persona muerta, colgada de un árbol en el interior de un negocio situado sobre la calle Niños Héroes.

Indicó que elementos de la corporación arribaron al lugar por lo que procedieron a acordonar el área.

Señaló que se solicitó la presencia de elementos de la Agencia de Investigación Criminal para que tomaran conocimiento.

Comentó que la persona fue encontrada al fondo del negocio sobre un camino de terracería.

Refirió que el hombre estaba colgado de un árbol y ya no contaba con signos vitales, vestía playera blanca, short azul y tenis azules, tenía una herida en una pierna, presentaba una cicatriz en el rostro y contaba con un tatuaje.

Argumentó que se fijó el lugar del hallazgo y se ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense para que se le practicara la autopista y conocer la causa de su muerte.

Manifestó que se realizan las investigaciones correspondientes para lograr la identificación de la persona fallecida.

Mencionó que se verificará si se trata de la persona que supuestamente estaba desaparecida desde el pasado domingo.