Se entrega presunto homicida de la Carranza

Alejandro Fierro Ávila presunto responsable de provocar la muerte a José Nelver Vicente Mexchuc sobre la avenida Carranza al herirlo con arma blanca, se entregó a las autoridades la tarde de este jueves.

Aproximadamente a las 13:00 horas, arribó al edificio de la Fiscalía General del Estado el presunto homicida.

Iba acompañado de sus padres y de un abogado particular, se trasladó a la parte posterior de las instalaciones.

Dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal del grupo de aprehensiones, lo recibieron efectuando su arresto.

Los policías refirieron que contaban con una orden de aprehensión la cual había sido girada en su contra por el delito de homicidio.

Quedó en calidad de detenido para luego ser puesto a disposición del Ministerio Público, posteriormente sería presentado ante el juez de control para iniciar un proceso judicial.

No se dio a conocer por parte del abogado si su cliente iba bajo un amparo, aunque todo indica que no, por qué fue detenido de forma inmediata.

El papá del imputado Alfredo Fierro Domínguez, dijo que su hijo acepta su culpabilidad de los hechos y por eso decidió entregarse por su propia cuenta.

Esta persona aparece como responsable del asesinato de José Nelver Vicente Mexchuc.