Se estrella contra palma y queda prensado

Prensado quedó un joven después de estrellar su camioneta contra una palma.

El accidente se suscitó sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño a la altura de la colonia Don Antonio.

Unidades de la Policía Preventiva Municipal se trasladaron al lugar ya qué en un principio referían que se trataba de una volcadura.

Al arribar los uniformados observaron una camioneta destrozada y al interior una persona del sexo masculino prensada.

Elementos de Bomberos utilizaron el equipo hidráulico para poder rescatarlo.

A la vez paramedicos de Cruz Roja lo atendían dentro de la unidad siniestrada.

Tras varios minutos de maniobras se logró rescatar al conductor de nombre Jorge Luis Morales Castillo de 26 años.

La camioneta que tripulada es una Ford Explorer color azul con placas FGF-6587 de Texas.

De acuerdo a la información proporcionada por elementos municipales perdió el control al transitar sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño.

Debido al exceso de velocidad se impactó contra una palma propiedad de un hotel.

Se maneja la versión que el joven conducía bajo los influjos del alcohol y a exceso de velocidad, por lo que el caso se consignara ante el ministerio público para efectos de investigación.