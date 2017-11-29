Se fue con el novio

Tras ser reportada como desaparecida, la joven fue localizada en Piedras Negras, se confirma que estaba con el novio pero no avisó a sus seres queridos.

Ante la Sub Procuraduría de Personas no Localizadas, fue reportada Elvira Encizo Urista de 20 años, estudiante del COBAC Maroma del municipio de Zaragoza.

Familiares argumentaron que al salir del plantel, no llegó a su casa en Nava a bordo del transporte escolar.

Se realizaron investigaciones detectándose tres cuentas de Facebook, ahí Ministerios Públicos y elementos de policía realizaron indagaciones.

Se logró obtener información que permitió dar con su paradero, la joven se encontraba en Piedras Negras en el sector Cumbres.

Estaba en casa del novio, la prioridad era detectar que estuviera en buenas condiciones físicas y de salud.

Posteriormente fue trasladada para que se reuniera con su familia, en cuanto al novio este accedió a comparecer ante la autoridad.

Además manifestó que hablaría formalmente con la familia de la joven para no generar problemas de nueva cuenta.

Una vez localizada la joven, se da por concluida la carpeta de investigación por parte de la Subprocuraduría de Personas no Localizadas zona Norte 1.