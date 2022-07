Se impactan en camión y huyen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un fuerte percance vial se registró entre un camión de la empresa Triturados de Piedras Negras y un vehículo particular tipo pick up sobre prolongación Bulevar República, dejando daños materiales de consideración.

Los hechos se registraron cuando la unidad particular no respetó su debida distancia y se impactó en la parte trasera del pesado camión, y al ver los daños causados, los responsables decidieron bajarse y echarse a correr, dejando la Pick up abandonada en el lugar.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron hasta el sitio para brindar los primeros auxilios al afectado, afortunadamente no hubo lesionados de gravedad.

Tránsito y Vialidad acudió a tomar conocimiento e invitaron al afectado a interponer su denuncia ante el Ministerio Público para dar con el paradero de los responsables y se haga cargo de los daños.