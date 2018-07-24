Se salva de milagro en choque

La tarde del martes se suscitaba un aparatoso accidente vial donde una persona del sexo masculino se salvó de quedar prensado entre dos unidades y una pared en hechos sucedidos en el cruce de las calles Duquesa María de Borgoña y prolongación Aguavientos de la colonia Villa Real.

Elementos paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para atender al lesionado, quien era un joven de 25 años de edad, que al momento del accidente se encontraba sacando cosas de la cajuela del auto afectado y al sentir el golpe alcanzó a brincar y así evitó quedar prensado entre las dos unidades, el joven presentaba algunos golpes y raspones en el cuello y brazo derecho, y recibió atención medica en el lugar, no siendo necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y donde relataron que un menor de edad de 17 años conducía un automóvil Ford y viajaba de reversa, cuando pierde el control de la unidad debido al exceso de velocidad en que viajaba, por lo cual impactó a un auto marca Chevrolet que se encontraba estacionado en el exterior de un tienda y que era donde el joven lesionado bajaba mercancía, después de impactar al Chevrolet, el auto responsable paró su carrera contra la pared de la misma tienda, causando daños materiales.

Como responsable quedaría el menor de 17 años, quien conducía un automóvil marca Ford Fusion color negro modelo 2012, y la afectada es la señora Patricia Balbantín Olguín, quien es propietaria de un Chevrolet Aveo color rojo modelo 2017.

El caso sería consignado ante el Ministerio Público para que los padres del menor se hicieran responsables de los daños en la unidad afectada, así como la reparación de la pared de la tienda, el joven lesionado llegó a un acuerdo con los mismos padres del afectado, por lo que no pondría denuncia por estos hechos.