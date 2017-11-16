Sigue grave atropellado

Recuperó su libertad el conductor que atropelló a una persona sobre la avenida Román Cepeda el pasado fin de semana, el peatón sigue delicado internado en un hospital.

Sergio Delgado de Luna coordinador de la unidad de atención a detenidos, comentó que se venció el término de las 48 horas.

Por lo que José Octavio Galicia Guillén recuperó su libertad, esta persona tripulaba un Mini Cooper de reciente modelo.

Se desplazaba de acuerdo a testigos a exceso de velocidad sobre Román Cepeda, atropellando a un peatón de nombre Ricardo Hernández Muñoz de 58 años.

El caso se encuentra a disposición del Ministerio Público, por lo que el conductor recuperó su libertad bajo las reservas de ley.

Mientras tanto, el estado de salud de la persona sigue siendo delicado, actualmente se encuentra internada en un hospital de la localidad.

El que haya quedado libre el conductor, no quiere decir que el caso ya se cerró, al contrario, se sigue integrando la carpeta de investigación.

Además se está a la espera del resultado del peritaje de tránsito terrestre por parte de servicios periciales.