Sin delito en caso de detenido que se quitó la vida al interior de los separos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General de Justicia confirmó que Daniel Arenas, de 50 años, se encontraba esposado de uno de sus brazos a las rejas de las celdas de la cárcel de Piedras Negras cuando se quitó la vida.

El delegado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que, de acuerdo con los videos de las cámaras de seguridad, no se encontró evidencia de la participación de otra persona. Sin embargo, se observó que el sujeto estaba esposado de un brazo, y con el otro ató una de sus agujetas para quitarse la vida.

"Hasta este momento se descarta la intervención de alguna persona en el fallecimiento de este sujeto. Existe una evidente voluntad de la persona de quitarse la vida. Desde el punto de vista legislativo, no existe algún delito," señaló el funcionario.

Rodríguez Ríos añadió que, aunque no se ha identificado conducta penal, la carpeta de investigación continúa abierta para, en su caso, poder actuar contra quien o quienes resulten responsables.