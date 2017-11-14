Sin resolverse choque volcadura

Al momento, no se ha resuelto el choque volcadura que se registró en la colonia Chapultepec días atrás.

Joel Reyes, del Ministerio Público en asuntos viales, indicó que aún no se resuelve el choque volcadura que se suscitó en el sector antes mencionado.

Los dos conductores participantes no aceptan la responsabilidad, por lo que se solicitó un peritaje de tránsito terrestre a servicios periciales.

Solo se está a la espera del resultado de dicho peritaje, además se están tomando declaraciones de supuestos testigos que los mismos participantes han llevado.

Este accidente se registró hace poco más de dos semanas, una camioneta no cedió el derecho de vía siendo embestida y volcada por un automóvil.

Aunque en el croquis elaborado por parte de la Policía Preventiva Municipal se apreciaba la clara responsabilidad de la conductora, no aceptó y por eso siguen efectuándose indagaciones.

La carpeta de investigación se está integrando y hasta no tener el resultado del peritaje de tránsito terrestre no se resolverá dicho accidente.