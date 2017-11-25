Solo falta testimonio de testigo

La policía que andaba de cobertura del uniformado acusado de balear a un menor, rindió su declaración ante la autoridad ministerial, solo falta que se presente el testigo.

La mañana de este viernes se presentó en el edificio de la Fiscalía General del Estado, una oficial mujer que acompañaba al policía que fue denunciado por un caso de lesiones.

La policía estaba asignada como cobertura del elemento que se vio involucrado en este incidente suscitado días atrás en el sector 24 de Agosto.

La denuncia fue formalizada por la víctima quien tuvo que ser acompañado por la madre, ya que solo tenía 17 años de edad.

De acuerdo a la versión del adolescente, se encontraba en una reunión en el patio de un domicilio cuando ingresaron Policías Municipales persiguiendo a una persona.

Primero empezó la discusión por que ingresaron sin autorización, después el elemento disparó su arma de cargo en dos ocasiones.

Uno de los disparos lesionó en la pierna derecha al menor, por lo que se formalizó la querella correspondiente.

Ahora con la declaración de la oficial cobertura, queda solo presentarse a comparecer el testigo que aparentemente presenció los hechos esa noche.