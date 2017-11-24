Sorprenden a sujetos ocasionando daños a vehículo

Juan José N. y José Armando N. fueron detenidos al ser sorprendidos cometiendo daños y robo en un automóvil en el sector Tecnológico.

Una unidad de la Policía Preventiva Municipal realizaba un recorrido por la calle Paseo de las Ciencias en la colonia antes mencionada.

Los oficiales observaron a dos sujetos los cuales estaban dentro de un carro Ford Focus color dorado.

De inmediato se acercaron y los individuos trataron de huir, el automóvil tenía quebrado el vidrio de la puerta del acompañante.

Además uno de los detenidos portaba un estéreo, por lo que fueron remitidos a la cárcel, posteriormente se les consignó ante el Ministerio Público.

Cabe mencionar que metros más adelante fue localizada una pick up la cual presentaba daños en el tablero y un vidrio quebrado.

Todo indica que estas dos personas también hurtaron dentro de la unidad, por lo que ya se abrió una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público del área de atención a detenidos.

Se efectúan indagaciones a fin de determinar si estos presuntos ladrones han cometido más delitos similares en los alrededores del sector Tecnológico, se esperaría la denuncia correspondiente.

