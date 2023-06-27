Traficante hondureño abandona auto en movimiento

EAGLE PASS, TX. - Un hondureño protagonizó la persecución de su vida al ser sorprendido por los policías del Sheriff, transportando migrantes cerca de la población de Bracketville, al norte de Eagle Pass.

El reporte señala que las autoridades marcaron el alto al traficante, identificado como Samuel Salgado Romero, de Honduras. Este, al percatarse de la situación, saltó del auto en movimiento para evitar ser arrestado, sin embargo fue detenido por los patrulleros.

Los migrantes se encontraban en la parte del maletero y cabe señalar que, entre los migrantes, viajaba un menor de 15 años. Todos fueron asegurados por las autoridades correspondientes,