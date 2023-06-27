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Piedras Negras

Traficante hondureño abandona auto en movimiento

El sujeto transportaba a cuatro migrantes de México y Guatemala.

Alejandra Peña
Por Alejandra Peña - 27 junio, 2023 - 05:19 p.m.
Traficante hondureño abandona auto en movimiento
El traficante viajaba a bordo de una Toyota Camry, color negro, con placas del estado de California.

EAGLE PASS, TX. - Un hondureño protagonizó la persecución de su vida al ser sorprendido por los policías del Sheriff, transportando migrantes cerca de la población de Bracketville, al norte de Eagle Pass.

El reporte señala que las autoridades marcaron el alto al traficante, identificado como Samuel Salgado Romero, de Honduras. Este, al percatarse de la situación, saltó del auto en movimiento para evitar ser arrestado, sin embargo fue detenido por los patrulleros.

Los migrantes se encontraban en la parte del maletero y cabe señalar que, entre los migrantes, viajaba un menor de 15 años.  Todos fueron asegurados por las autoridades correspondientes,

  • Traficante hondureño abandona auto en movimiento

    El hondureño fue arrestado por tráfico de personas y enfrentará cargos adicionales por poner en peligro a personas.

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