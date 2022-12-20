Últimos días para recolectar juguetes

NAVA, COAH. - Apoco días de comenzar la entrega de regalos de parte del Departamento de Bomberos de Nava, continúan las donaciones de regalos de la ciudadanía, personal de la administración municipal y negocios locales.

“Ya son los últimos días para entregar un obsequio, pueden realizarlo en las instalaciones del departamento o en caso de no poder acudir podemos mandar una unidad para trasladar los juguetes donados, estamos muy contentos porque hemos recibido cientos de obsequios para todos los niños y niñas de Nava”, declaró Armando Vital, titular del departamento.

Agregó que estas entregas se realizarán el próximo 22 de diciembre, en donde se recorrerán diferentes sectores del municipio para entregar dulces y regalos a estos jóvenes.

“También continuamos con la recolección de cobijas, que ha sido bien recibida por parte de la ciudadanía, hemos beneficiado a muchas familias con escases en esta temporada invernal, en donde se presentarán frentes fríos a partir de este jueves”, agregó.