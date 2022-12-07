Contactanos
Piedras Negras

Vacunan a niños contra COVID-19

Se realizó la brigada correcaminos para segundas dosis de menores de 5 a 11 años.

Por Alejandra Peña - 07 diciembre, 2022 - 00:47 a.m.
Algunos menores mostraron nerviosismo al ser vacunados.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Este martes se llevó a cabo el primer día de vacunación a menores con segundas dosis de Pfizer pediátrico, se aplicaron mil 485 dosis a niñas y mil 643 dosis a niños.

Además, se tomaron en cuenta a menores rezagados de primeras dosis, por lo que se aplicaron 113 vacunas a niñas y 129 a hombres.

El lote destinado a este primer día corresponde a 5 mil, por lo que sobraron mil 630 las cuales se aplicarán este miércoles a los menores que faltan por vacunarse.

“Los niños entran ya con su brazo descubierto y se les aplica la vacuna, yo creo que como un 20% son los niños que están asustados y que lloran, pero inmediatamente que terminan de ponerles la vacuna dejan de llorar, no hemos tenidos crisis en menores ni efectos adversos”, señaló Azeneth López Cazares, coordinadora de la brigada.

