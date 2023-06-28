Abusan compañías de telecomunicaciones por falta de vigilancia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Vecinos de diferentes sectores señalan la falta de vigilancia, en las instalaciones que se realizan, por parte de compañías de telecomunicaciones.

Según la NOM 001 SEDE 2012, existe una altura mínima a la que deben estar los conductores (ya sea de telefonía o servicio de internet) y debe mantener como altura mínima 5.5 metros.

Al dejar cables o conexiones muy abajo de lo que la norma oficial indica, está causando problemas a los usuarios, ya que continuamente son arrancados accidentalmente.

En diversos sectores de la localidad se aprecia el exceso de cable sobre los postes, así como la altura no corresponde a lo señalado en la norma de cableado aéreo.

Las afectaciones que está situación está produciendo es la falta de energía eléctrica, ya que debido a la baja altura con la que son colocados, son arrancados al enredarse en los vehículos altos.