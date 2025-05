Admite Jacobo Rodríguez que no se recuperará inversión de Feria del Norte 2025

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A pesar del entusiasmo que generó la Feria del Norte 2025 entre los asistentes, el alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González reconoció que no se logrará recuperar la inversión destinada al evento, la cual ascendió a 38 millones de pesos aprobados por el Cabildo.

En los primeros cuatro días de la feria, los ingresos apenas alcanzaron los 8 millones de pesos, por lo que, al ser cuestionado sobre la posibilidad de cubrir los gastos con lo recaudado, el edil fue enfático: "No, por supuesto que no. De ninguna manera. Obviamente la inversión no se va a recuperar".

Rodríguez González detalló que el domingo 18 de mayo fue el día de mayor afluencia y recaudación, con 3.2 millones de pesos, gracias a la presentación del grupo Duelo. El sábado 17 se registraron 2 millones 75 mil pesos con Marca Registrada, mientras que el viernes 16, con Gerardo Ortiz en el cartel —aunque su actuación fue suspendida por la tormenta—, se ingresaron 2 millones 40 mil pesos. El jueves 15, día inaugural con Maquinaria Norteña, sumó 640 mil pesos.

Pese al balance negativo en términos financieros, el presidente municipal justificó el gasto con el argumento de que hay recursos etiquetados para este tipo de eventos.

Finalmente, señaló que será hasta el próximo lunes 26 de mayo cuando se presenten los resultados oficiales del evento, y adelantó que se hará una evaluación para considerar una próxima edición el año entrante.