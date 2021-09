Advierten fraudes por fenómeno migrante

Por desconocimiento de las Leyes de inmigración y lo tardado que puede resultar los casos de petición de residencia para Estados Unidos, las personas suelen caer en fraudes, por ello es recomendable asesorarse, advirtió Zaidé Martínez, asistente de Inmigración de una firma de abogados en Estados Unidos.

Indicó que en la región hay una amplia demanda de esta solicitud al gobierno estadounidense, ya sea porque un residente o ciudadano legal solicita dicha petición por un pariente, o la vía conyugal, siendo este último el más rápido (alrededor de 2 años).

Señaló que se presentan casos que ha sido defraudados, pues un mal asesor puede postergar el caso por años y estar cobrando, incluso engañarles que el trámite es efectivo cuando ya se rechazó.

"Hay mucha demanda, pero desconocen las leyes migratorias y si no pueden ir a EUA a tramitar el proceso Consular es más difícil, por eso se les puede asesorar para realizarlo por medio del Consulado en Ciudad Juárez", dijo la abogada.

Indicó que asesora a personas que no pueden acudir a territorio norteamericano, ya que son los más vulnerables debido a la desinformación, ofreciendo desde el inicio el estatus de su caso, si se puede solucionar o si no califica, esto con la intención de que ya no estén gastando dinero.

La entrevistada apoya como orientadora los viernes y sábados a los solicitantes que llegan a una agencia de trámites de visas láser local, pues trabaja en EUA para un importante buffet de abogados, por medio de la cual también asesoran, pues cuentan con "entrenamientos" para el proceso de residencia o ciudadanía que ofrecen las oficinas de Migración de aquel país.

"Las personas deben asesorarse bien y si no califican lo tengan claro para evitar fraudes, ya que en este tipo de casos es donde más se engaña, si se cancelan también se les informa para que eviten pagar más", concluyó.