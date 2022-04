Agotan citas en REPUVE

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Agremiados de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFAONAPPAFA), abarrotaron las citas que ofrece el Registro Público Vehicular para regularizar los vehículos en la ciudad de Saltillo.

“Solo habrá un módulo por región y están atendiendo solo 25 personas al día, pero esto no es porque así lo quiera ni el personal de REPUVE, ni nada, es porque la página que se habilitó para el pago o para la cita solo te permite 25 lugares al día, no más, y por ejemplo ahorita ya hay citas durante 3 meses”, mencionó Aarón Guerrero, coordinador de ONAPPAFAONAPPAFA. Señaló que es de su conocimiento que el módulo REPUVE pudiera instalarse la otra semana en Piedras Negras, sin embargo, no está confirmado aún.

“Nosotros ya empezamos a generar citas, si se abre aquí el módulo la semana que entra o la próxima, después de semana santa, pues que se abra, pero nosotros ya empezamos a generar las citas, al final de cuentas tiene una durabilidad de tres meses”.

Destacó que de momento no se están dando abasto con los puntos de revisión para la regularización de todos los vehículos existentes en el estado, ya que solo hay módulos habilitados en Saltillo y Torreón.

“Hasta el momento no se tiene una ubicación señalada, nada más nos dijeron que la próxima semana se van a instalar los módulos, ya nos lo harán saber y nosotros lo haremos llegar a la ciudadanía”, señaló.