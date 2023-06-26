Al descubrir túnel migratorio, refuerzan la frontera

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Tras las recientes cruces de migrantes, las autoridades de Eagle Pass reforzaron la seguridad tras descubrir el fin de semana un túnel con el cual polleros y migrantes eludían el muro de contenedores metálicos instalados en el Shelby Park.

No hay muro ni frontera que los migrantes no crucen, y esto quedó confirmado cuando fueron burlados los casi 3 mil militares de Texas y federales, además de policías locales y la Patrulla Fronteriza.

Los reportes indican que esta semana fueron detectados un grupo de 174 y otro de 415 mismos migrantes, que en su mayoría fueron deportados casi de inmediato.