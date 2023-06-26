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Piedras Negras

Al descubrir túnel migratorio, refuerzan la frontera

Esta semana fueron detectados un grupo de 174 y otro de 415 migrantes.

Alejandra Peña
Por Alejandra Peña - 26 junio, 2023 - 09:54 a.m.
Al descubrir túnel migratorio, refuerzan la frontera
Bajo los puentes internacionales el cruce de familias migrantes es constante, con guías que los orientan por dónde caminar.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Tras las recientes cruces de migrantes, las autoridades de Eagle Pass reforzaron la seguridad tras descubrir el fin de semana un túnel con el cual polleros y migrantes eludían el muro de contenedores metálicos instalados en el Shelby Park.

No hay muro ni frontera que los migrantes no crucen, y esto quedó confirmado cuando fueron burlados los casi 3 mil militares de Texas y federales, además de policías locales y la Patrulla Fronteriza. 

Los reportes indican que esta semana fueron detectados un grupo de 174 y otro de 415 mismos migrantes, que en su mayoría fueron deportados casi de inmediato.

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    Hombres con bebés de brazos o niños menores a seis años en sus hombros cruzan el río y luego claman a los elementos de seguridad de Texas que les permitan el paso.

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    Bajo los puentes internacionales el cruce de familias migrantes es constante, con guías que los orientan por dónde caminar.

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