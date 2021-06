Alertan por presencia de víboras

Piedras Negras

PC de Nava capturó otra serpiente de gran tamaño

NAVA, COAH.- El departamento de Bomberos y Protección Civil de Nava, continúa recibiendo reportes de la presencia de reptiles que invaden los domicilios de varios sectores del municipio, aparentemente por las altas temperaturas registradas en la región, como el capturado la tarde de este miércoles tras el reporte de avistamiento de otra serpiente de casi 3 metros de longitud, dentro del patio de un domicilio ubicado en la colonia Bosque de Río Escondido de este municipio, que mantuvo a la familia en estado de shock al percatarse del animal.

El director de Bomberos, Armando Vital, recalco la importancia de mantener limpios los patios en los domicilios, libres de maleza y cacharros donde estas puedan ocultarse, ya que afortunadamente en esta ocasión la serpiente no es venenoso, conocido como "Negra o Sorda" y fue capturada con equipo especial y puesta en libertad en su hábitat natural al no ser de riesgo, pero recomendó mantener la calma, no perder de vista a la serpiente y llamar al número de emergencias, en caso de enfrentarse a cualquier reptil

Protección Civil y bomberos siguen recomendando a la ciudadanía a mantener limpios los predios y reportar a los números de emergencia cualquier avistamiento de algún animal que pueda ser peligroso.