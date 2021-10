Allende: zona de alto riesgo por dengue

Allende, Coah.- Con un saldo de 35 casos positivos y 120 sospechosos a Dengue, el municipio de Allende fue declarado como zona de alto riesgo por parte de la jurisdicción sanitaria 01.

"Esto es con base a la presentación o comportamiento de la transmisión durante el antecedente de los años, vemos que cada año cíclicamente se presenta la enfermedad y que, si en una temporada este número de los que esperamos se incrementa, entonces caemos en una zona epidémica o de riesgo", explicó Iván Alejandro Moscoso, jefe de la jurisdicción.

Aseguró que el mecanismo de vigilancia epidemiológica se detona desde que se notifica el caso sospechoso, sin la necesidad de esperar a que sea confirmado.

En Allende y Ciudad Acuña es donde se han elevado las transmisiones, sin embargo, el departamento de epidemiología intensifico diversas actividades de campo como promoción a la salud y de vectores.

"Hasta ahora tenemos 35 casos confirmados en Allende por medio de una prueba PCR de laboratorio que está avalada por la Secretaría de Salud federal y esperamos resultados de alrededor de 120", indicó.

Confirmo que solo el dengue esta presente en la región.

"No se ha registrado ninguna otra enfermedad transmitida por vector como el Virus del Nilo, Chikingunya o Zika, no tenemos confirmación de que se encuentren circulando, pero no se descarta que en un futuro lo hagan, pues el vector de transmisión es el mismo", aseguró.

Explicó que es importante saber que los mosquitos buscan alimentarse muy temprano o ya por la tarde, al caer la noche, por lo que es importante usar ropa adecuada o repelente si es necesario salir.

"Hasta la fecha no tenemos oficialmente un registro o notificación de algún hospitalizado de gravedad por caso de dengue", finalizó.