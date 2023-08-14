Anuncian nuevo parque industrial en Villa de Fuente

Piedras Negras, Coah.- Para principios del mes de septiembre, se contempla la visita a Piedras Negras del Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, para participar en la ceremonia de colocación de la primera piedra de lo que será un nuevo parque industrial en Villa de Fuente.

Claudio Mario Bres Garza, Secretario de Economía del Estado de Coahuila, dio a conocer que un grupo industrial de la ciudad de Saltillo, denominado MENCORSA y sus propietarios, la familia Mendel, adquirieron una extensión de terreno de 38 hectáreas, para dicho proyecto.

"Allí ya se hizo una limpia total y se están haciendo plataformas y sacando los permisos con el municipio, para licencia de construcción, cumplir con los requisitos que la ley obedece; para que el Gobernador, en este mes de septiembre venga a poner la primera piedra. No solo del parque, si no de la primera nave de 15 mil metros cuadrados", indicó Bres Garza.

El funcionario estatal agregó que el Grupo Industrial Amistad de la familia Ramón, está construyendo un nuevo desarrollo industrial en terrenos localizados a espaldas de la Universidad Politécnica Piedras Negras (UPPN), cerca del Libramiento Venustiano Carranza.

"Estos dos, van a darle a Piedras Negras, mínimo por los siguientes 10 años el crecimiento de nuevas empresas e industrias que van a seguir llegando; porque ellos se dedican de tiempo completo, junto con el Estado, a través de la Secretaría de Economía, de estar promoviendo estos espacios industriales y estar atrayendo nuevas empresas", precisó el funcionario estatal.