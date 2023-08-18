Aplazan audiencia del “Padre Meño”

PIEDRAS NEGRAS.- Durante el arranque de la audiencia para pedir el beneficio de la libertad condicional por el resto de la condena para Juan Manuel Riojas Martinez, mejor conocido como “Padre Meño”, el juez determinó el aplazamiento de la sesión para solicitar la presencia de la víctima o en su defecto un asesor legal.

Este jueves a las 10:55 de la mañana se marcó un receso de una hora para enviar el oficio a la Comisión Especializada de Atención a Víctimas (CEAV), para que notifique la necesidad de la presencia de un asesor jurídico, correspondiente a los derechos establecidos en el artículo 121, sección 4.

La abogada defensora de Riojas Martínez, Vanesa Ramírez, refirió que la audiencia fue solicitada desde el 9 de marzo, dando alrededor de 5 meses para que la víctima fuera notificada y se decidiera el proceder de sus asesores jurídicos.

Cabe señalar que el asesor jurídico de la víctima, Roberto Javier Calzada Taméz, se presentó a la audiencia desde antes de iniciar la sesión, pero no participó y abandonó la sala momentos antes de que el juez abriera el caso, por lo que se hizo acreedor a una multa.

El Juez Penal del Distrito Judicial del Río Grande, Reynold Elguezabal, determinó una multa de 60 días en incumplimiento de asistencia, por asistir al Centro de Justicia Penal y aparentar participar en la audiencia, situación que es considerada objeto dilatorio al no presentar a la víctima.

"Venir, sentarse en la sala de audiencia y salir es una falta de respeto del asesor, es un engaño para los presentes", señaló la abogada defensora, Vanesa Ramírez.

La audiencia de ejecución penal será reiniciada el 25 de agosto del presente año, y bajo el artículo 82 fracción 1, la víctima será notificada de manera personal, dejando claro que en caso de no atender, ya no será motivo de impedimento para el proceso de la sesión.

Por su parte la abogada defensora, aclaró que se fijará una multa de 50 días y el remplazo inmediato de asesores jurídicos o abogados para ambas partes en caso de inasistencia, estableciendo la importancia de que se presente la víctima, ya que la falta de interés ha retrasado el procedimiento.