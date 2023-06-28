Apoyan a migrantes a conseguir empleo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El ejército de salvación busca acomodar a aquellos migrantes quienes están a la espera de su fecha de la cita con las autoridades norteamericanas para el asilo político, con el sector productivo en esta frontera.

Miguel Ángel Rodríguez, señaló que se busca esta situación con la finalidad que los migrantes puedan conseguir algún ingreso en el tiempo que se encuentran en esta frontera a la espera de la fecha que son citados por las autoridades americanas.

Destacó que es elevado el número de migrantes quienes llegan con la idea de cruzar de forma ilegal por el río Bravo, pero al ver todas las medidas de seguridad se les ayuda y orienta para realizar su trámite en la plataforma CBP ONE.

“Llegan sin su debida cita se les apoya con el debido trámite, pero durante el tiempo en que se acerca la fecha, se les canaliza con el sector productivo para que puedan trabajar y generar ingresos para su estancia con lo que puedan subsanar sus necesidades, siendo principalmente el sector de la construcción donde encuentran una oportunidad laboral” indicó.

Explicó que son poco los casos de migrantes quienes deciden el quedarse en esta frontera para el poder vivir, debido a que sus propósitos finales es Estados Unidos.