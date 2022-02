Ataca Ómicron a embarazada está intubada

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Hospital General Salvador Chavarría registró este lunes 5 pacientes hospitalizados por contagio con Ómicron, entre ellos, una mujer de 42 años con 21 semanas de gestación, que se mantiene intubada y en riesgo de perder al bebe.

Cabe mencionar que la paciente no cuenta con ninguna vacuna contra el COVID-19, por lo que actualmente se encuentra en un estado grave, y la posibilidad de que pierda a su bebé es bastante alta.

"Se encuentra con ventilación mecánica asistida y con el antecedente de importancia de que no tiene vacuna, desafortunadamente la femenina esta cursando con un embarazo, es una paciente que nos refieren de otro municipio, sin embargo, esto nos sigue creando el llamado a la población de que la vacuna es parte indispensable en esta batalla contra el Covid-19 y principalmente en los grupos vulnerables", señaló el doctor Iván Alejandro Moscoso González.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 destacó que es de vital importancia protegerse ante el virus, pues es bien sabido que son los adultos mayores sin vacuna quienes principalmente ocupan las camas en los hospitales Covid, pero también las embarazadas que no han sido vacunadas corren un alto riesgo de salud tanto en ellas como en sus bebés.

"Seguimos insistiendo que la vacunación es muy importante para ya no tener saturaciones en nuestros hospitales y para ya no tener incrementos en las defunciones, ustedes han podido observar que al menos una defunción diaria hemos tenido, a veces hasta cuatro y desafortunadamente nos cuesta aceptar que han sido personas que no cuentan con la vacuna", mencionó.