Busca hondureño volverse mexicano

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Luego de 6 años viviendo y trabajando en México, Santos Segundo Rodríguez Fuentes, originario de Honduras, busca desesperadamente arreglar su residencia permanente, pues su familia ya la consiguió, pero para él fue temporal.

Cuando su familia llegó a México, en Tapachula, pudieron arreglar su residencia permanente, sin embargo, Santos Segundo no corrió con la misma suerte, obteniendo solamente una visa humanitaria con vencimiento en agosto de este 2022.

“Como en Honduras no hay empleo, mi hijo me dijo que ya no quería comer frijoles, me dio tristeza y después de eso me vine para acá a trabajar duro, me vine en La Bestia, llegando trabajé en Querétaro, era velador y bodeguero y así junté para traer a mi familia”, cuenta Santos.

Asegura que, de obtener su residencia permanente en México, jamás intentaría cruzar de manera ilegal, pues, sobre todo, antepone la integridad de sus hijos y solo busca tener estabilidad para seguir ayudando a su familia.

“Ahora yo fui a migración y no me quieren dar mi residencia permanente y todos mis hijos y mi esposa tienen, y yo no; estoy muy preocupado porque yo sostengo la casa a veces yo y mi esposa nos echamos la mano y ahorita no tengo recursos”, agregó.

Rodríguez Fuentes señala que desde que llegó a Piedras Negras, hace un año, no se ha cruzado el río, pues no quiere manchar su récord, ya que tiene la esperanza de obtener un asilo político.

“Yo tengo papeles en donde me dieron medidas de protección porque fui amenazado de muerte y ni por eso me dan la residencia permanente, yo les demuestro que, si trabajo, pago impuestos, y no he intentado cruzar ilegalmente”, mencionó.