Busca PRONNIF limpiar su imagen ´No quitamos niños´

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – "PRONNIF no quita niños, PRONNIF promueve el núcleo familiar", indicó la recién nombrada procuradora de dicha dependencia, la licenciada Alejandra Beltrán, quien busca limpiar la imagen de la instancia.

"Yo le comentaba a la alcaldesa Norma Treviño que mi objetivo es quitar esa mala imagen que tienen de PRONNIF, nosotros estamos para apoyar, para salvaguardar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes", expuso.

Destacó que es de suma importancia hacer el reporte a la dependencia cuando se conoce un caso de menores en riesgo, ya que PRONNIF solo trabaja cuando existe una notificación de maltrato previamente.

"Sobre todo trabajamos conforme a reportes, vemos mucho en las redes sociales que usuarios mencionan que PRONNIF no actúa, pero si no me reportan ¿cómo voy a actuar?, más que nada hay que hacer mucho hincapié a la sociedad que si no hacen reporte no podemos actuar", declaró.

Los reportes se pueden realizar de manera anónima al teléfono del DIF Municipal 878-783-1333 o bien a través de las redes sociales de la Presidencia Municipal de Piedras Negras.

Se recomienda reportar a PRONNIF cuando los menores no tienen un cuidado responsable por parte de sus padres o cuando se ejerce violencia física y psicológica, ya que a pesar de que este tipo de maltrato es tendencia, es el que menos se reporta.

"Actualmente la Procuraduría de los Niños las Niñas y la Familia cuenta con nuevos protocolos, se lleva a cabo una investigación ante cualquier reporte, no nada más porque vengan y me digan vamos a actuar, primero se hace todo en común acuerdo y se hacen convenios, todos los casos son diferentes", señaló Beltrán.