Caen ventas en PN por regreso a clases

Piedras Negras, Coah.- Al momento, las ventas en el Mercado Zaragoza han estado a la baja debido a que se aproxima el regreso a clases, así lo confirmó Héctor Portillo.

Por su parte, Eagle Pass ha registrado un despunte en sus ventas, sobre todo en útiles escolares ya que, los padres de familia prefieren comprar en la vecina ciudad las listas ya que aseguran que es más barato y de mejor calidad.

Sin embargo, para el mercado las fechas claves son en septiembre y los meses siguientes cuando suben las ventas que obliga a solicitar permiso para mantener apertura de locales hasta las 9 y 10 de la noche.

"A partir de la semana entrante se entrará en un receso de ventas en el mercado Zaragoza, porque en Texas reanudan clases y más adelante en la frontera lo que evitará las visitas diarias al mercado, sin embargo estarán listos para fechas claves como el mes de septiembre", indicó Héctor Portillo.

Trascendió que al iniciar el mes de agosto las tiendas del centro de Eagle Pass reportan una recuperación significativa en sus ventas, sobre todo por la llegada de gran cantidad de compradores mexicanos que buscan adquirir útiles escolares.

Finalmente, el tipo de cambio es favorable, el dólar ha bajado su cotización ante el peso, y eso favorece la llegada de los clientes de México, en especial de Piedras Negras, que son parte fundamental para la economía de Eagle Pass.