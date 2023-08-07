Califican como incorrecto cambios en libros de texto

Piedras Negras, Coah. - Padres de familia se mostraron en desacuerdo con la implementación del nuevo lenguaje inclusivo e ilustraciones en los libros de texto de nivel básico.

“No me parece correcto”, señaló Emmanuel López, padre de familia de tres menores alumnas de primaria.

Por otra parte, Antonio Martinez indicó que le parece que este método sólo provocará un problema de comunicación en el futuro de las nuevas generaciones con las más viejas.

Por su parte Patricia Cruz, madre de familia de un menor alumno de tercer año, indicó desconocer sobre el tema y señaló que será hasta que le entreguen los libros cuando Hera los cambios en el diseño, contenido e ilustraciones.

Finalmente, Martha de la Paz indicó que ha notado ahora qué hay mucha más información y promoción en el tema de la pedofilia y la sexualidad sin control, por lo que le piensa que este cambio no es benéfico para los menores.