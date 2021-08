Celebran abuelos... ¡en la calle!.....

En total, 395 adultos mayores se encuentran abandonados en la región, viviendo en la calle, en lotes baldíos o como indigentes.

Muchos de ellos tienen hijos, pero tal parece que es como si no los tuvieran, ya que no los visitan, no les hablan, no les dan el amor ni el cariño que ellos necesitan.

Agosto es el mes de los abuelos, y aunque muchos lo celebran al lado de sus nietos y familiares, para otros la fortuna de recibir un abrazo, una mirada o una palabra de aliento no existe.

Los abuelos representan muchas cosas importantes en la vida de sus nietos y nietas. Tienen una gran influencia sobre lo que hacemos o no hacemos. ... Los abuelos contribuyen, además, a la educación de los niños y niñas, enseñando valores y dando información que está en la familia desde hace años.

Afortunadamente para estos casos, el DIF estatal a través de sus programas de apoyo al adulto mayor, han podido rescatar del olvido a cientos de personas de la tercera edad.

"Estamos constatando en qué situación vive el adulto mayor, gracias a Dios no ha habido bajas, nosotros tratamos de llevar el acompañamiento para conocer su situación, también tenemos abuelitos que vivan en su domicilio, pero que no hay una familia que lo atienda, quiere decir que sus hijos viven en otro estado, en otro municipio y no están ahí para ver por ellos y también conocemos abuelitos que están en la calle o que viven en lugares que no tienen buenas condiciones, ahí es cuando nosotros también actuamos para poder darles una atención integral", dijo Valente Chávez, director regional del DIF.

El adulto mayor en este mes, sobre todo, recibe la ayuda correspondiente por parte de estas dependencias y de personas que de buen corazón brindan el apoyo para hacerles pasar un mejor rato, ya que la mayoría están en completa soledad.

Ale 63 Los adultos mayores conviven en el comedor del DIF.