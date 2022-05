Cierra Abbott el paso a migrantes; Reforzará operativos

“El presidente Joe Biden no ha tenido ningún contacto conmigo, no quiere venir a la frontera, no tiene contacto con el estado”. Greg Abbott Gobernador de Texas





PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El gobernador de Texas, Greg Abbott señaló que apoyará a Eagle Pass con recursos, reforzará la frontera con más agentes de la Patrulla Fronteriza y alambre de púas, además, se harán arrestos de migrantes por delitos estatales que implican una condena de hasta 1 año en prisión. Greg Abbott arribó este lunes a Eagle Pass con el objetivo de conocer de primera mano la situación que vive la ciudad en el tema de la migración, una situación que sin duda ha logrado captar la atención a nivel internacional. El gobernador señaló, además, que este lunes se enviaron 41 camiones llenos de migrantes rumbo a Washington, y aprovechó para mandar un mensaje al presidente de los Estados Unidos: “Que sea Joe Biden quien se encargue de ellos”. Así mismo, durante su recorrido en los límites de Eagle Pass, se tomó un minuto para saludar a través de una videollamada a la secretaria de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, quien se encontraba debajo del Puente Internacional dos del lado mexicano. Por su parte, el alcalde Eagle Pass Rolando Salinas, hizo un llamado urgente al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a quien pide ayuda por la difícil situación que atraviesan, le solicita que entienda que la ciudad tiene recursos limitados y no puede estar atendiendo a tanta gente que llega diariamente. “Existe la posibilidad de que traigan a más elementos policiales y más alambre de púas para reforzar la frontera, lo más importante es sacar a los migrantes de Eagle Pass”, mencionó Rolando Salinas. A su vez, el directivo de Lone Star Operation agradeció a la policía local de Eagle Pass por el gran trabajo que están haciendo y destacó: “Están realizando un trabajo que le corresponde a la fuerza federal”.