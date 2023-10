Conoce al "Canario", ejemplo de SUPERACIÓN

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Originarios de la Ciudad de México, el señor Alejandro Miranda y su familia compuesta por esposa, su bebé de tres meses, su nuera y su nieto también recién nacido, viajaron desde el estado de Puebla para buscar un mejor futuro para su familia, viendo en Piedras Negras una tierra de oportunidad.

Llegaron a esta localidad donde por espacio de una semana aproximadamente lograron contactar a la señora Esmeralda Sepúlveda, quien les rentó una casa en la colonia Central, siendo esta la primera ubicación donde se estableció con su familia, posteriormente estuvieron habitando diferentes direcciones dentro de esta colonia.

Hoy en día el señor Alejandro Miranda de 47 años de edad logró comprar un terreno donde por fin inició a construir su propia casa, ofreciendo a su familia una estabilidad y certeza jurídica, en esta misma ubicación poco a poco ha montado su taller mecánico.

Conocido como el "Canario" entre sus amistades y clientes frecuentes, refiere a esta casa editorial que Piedras Negras lo ha tratado bien, al lado de su esposa han logrado establecerse, recuerdan con nostalgia algunas anécdotas sobre sus inicios al llegar sin nada aquí a la frontera.

"Mi esposa es bien aventada y me da gusto que gracias a ella yo me contagio con sus ganas de intentar lo que a veces crees que no se puede, así es ella y si nos ha funcionado, apoyándonos siempre", señaló el Canario.