Continúan hospitalizaciones por neumonía en el Hospital General de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Siguen llegando pacientes con neumonía al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" de Piedras Negras.

Hasta el momento, se tiene el registro de cinco pacientes hospitalizados por neumonía, entre ellos dos pediátricos que han evolucionado bien, sin complicaciones, y tres adultos mayores, de los cuales dos son considerados como graves, de difícil manejo, declaró el doctor Agustín Aguilar Rodríguez, director del Hospital General de Piedras Negras.

Aguilar Rodríguez destacó que, a pesar de que no ha hecho tanto frío en los últimos días en la región, se siguen presentando las mismas incidencias debido a que son múltiples factores los que influyen en el desarrollo de esta enfermedad. Principalmente, en adultos mayores con diabetes y en personas inmunosuprimidas.

En el caso de los niños, es normal que lleguen con complicaciones durante esta temporada. Sin embargo, exhorta a los padres de familia a no dejar que pasen los días y buscar atención médica temprana para evitar que la enfermedad se complique, además de hacer un llamado a evitar la automedicación.

Asimismo, el doctor invitó a la población nigropetense a seguir cuidándose, alimentarse bien, tomar muchos líquidos con vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico, y, sobre todo, a los adultos mayores con diabetes, cuidar sus niveles de azúcar y de presión, hacer ejercicio y evitar los cambios de temperatura.