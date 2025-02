Recibir u Ofrecer Dinero a Cambio de Donar Sangre es un Delito Federal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" de Piedras Negras exhorta a la población a realizar donaciones de sangre de manera altruista, sin buscar un beneficio económico a cambio, ya que esta práctica está catalogada como delito federal.

"Existe un reglamento dentro de todas las unidades a nivel estatal sobre la transfusión sanguínea, y pues nosotros, al igual que las demás unidades, tenemos que regirnos bajo ese reglamento", explicó el doctor Agustín Aguilar Rodríguez, director del Hospital General de Piedras Negras.

Esto surge luego de que se han presentado ciertas inconformidades por parte de los pacientes al donar sangre o buscar recibir una transfusión sanguínea en el hospital.

El doctor Aguilar Rodríguez señaló que los pacientes deben contar con una unidad de sangre en reserva, por si durante una intervención quirúrgica se llegase a requerir, además de que así lo marca la normativa.

Asimismo, invitó a la población a no ofrecer gratificación para obtener donadores de sangre, ya que la donación debe realizarse de manera altruista y no buscando dinero a cambio. En caso de detectar esta práctica, no se aceptará la donación, ya que se considera un delito federal.

Agregó que la sangre que donan los familiares de un paciente ya no le pertenece a la persona, sino a la unidad de transfusión, quienes determinan cómo se utilizará. Por lo tanto, los pacientes no pueden decidir de manera específica a quién se le dará su sangre, lo que ha causado confusión entre los pacientes o sus familiares y el personal del hospital.