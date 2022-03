Denuncian por robo a guardias de Ferromex

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La tarde de este martes, migrantes centroamericanos ubicados en el refugio temporal denominado Club Potros, denunciaron públicamente el robo de sus pertenencias por parte de supuestos trabajadores de Ferromex.

"Llegamos antes de la Corona y la seguridad del tren, que en su camisa traen las siglas SDG, se suben a un vagón y no preguntan por nada más que por nuestros teléfonos empiezan a hurgar las mochilas, quieren hallar teléfonos, dinero en exceso y nosotros no traemos nada", dice uno de los migrantes afectados.

Los migrantes de origen hondureño y mexicano, mencionan que los guardias de seguridad de Ferromex les robaron relojes, zapatos, 80 pesos y que al momento del atraco portaban capuchas.

"Yo me siento molesto por mis compatriotas, a mí no me quitaron nada porque yo alcancé a correr, me asusté porque me salieron tres personas, la verdad que uno en ese momento no piensa nada más que en correr porque te están atacando", menciona otra de las víctimas.

El robo ocurrió aproximadamente a la 1 de la madruga, los trabajadores de Ferromex golpearon a los migrantes en la cabeza con una pistola, los tenían desnudos en medio del frío, asegura Ricardo Martínez, migrante.

"Creían que éramos maleantes que veníamos a robar aquí, y usted sabe que venimos a luchar, veníamos 11 pero atraparon a 4 y se escaparon 7", dice Ricardo.

El indocumentado menciona que los empleados de Ferromex los ´basculearon´, despojándolos de cepillos de dientes, pasta dental, desodorantes, querían dinero.

"Nosotros es la primera vez que venimos para acá pero ya unos colegas nos habían dicho que era muy peligroso, los trabajadores no nos habían dicho nada, sólo nos quitaron todo".

Por su parte, Rodolfo Olguín López, migrante mexicano originario de Monterrey, Nuevo León, destacó que los trabajadores de la empresa lo obligaron a tomarse una foto sosteniendo una bolsa con droga mientras recibía amenazas.

"Eran como unos 7 elementos, andaban en 2 trocas blancas con las insignias de seguridad, traen R15 y otras armas, yo le dije al comandante ´me sacaron el dinero de aquí´ y él me dijo ´mejor cállate´, nos encañonaron, nos desnudaron y nos tenían en el suelo", señaló.

Así mismo, se tiene conocimiento de más víctimas, todos migrantes que han sufrido robos, agresiones y amenazas por parte de estos trabajadores.