Denuncian quema ilegal de pirotecnia

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Vecinos del sector Harold Pape, denunciaron este lunes que al menos 9 detonaciones acompañadas de estruendos provocadas por el uso de pirotecnia se escucharon en el Estadio de la Sección 123, durante un partido de futbol.

Fue previo, durante y al final de la actividad futbolística entre el equipo Deportivo Fénix y el equipo Soly FC Matamoros, cuando detonaron pirotecnia, la cual está prohibida en todo Coahuila.

Irene Herrera, vecina de la colonia y activista, narró para Periódico La Voz, que, pese a que no vive tan cerca del Estadio, en su casa cimbraron las ventanas y las puertas debido a las potentes detonaciones.

"Como a las 3 de la tarde se escuchaban tres estruendos muy fuertes, tan fuertes que cimbraron las ventanas, yo estoy como a dos cuadras, no estoy tan cercana, y aun así se cimbraron, no bueno, los perros vueltos locos, los niños llorando, no esperábamos esto, fueron cohetones, era pirotecnia de estruendo que hasta donde yo sé, está prohibido en todo Coahuila", mencionó.

Señaló que es del conocimiento público lo perjudicial que es la pirotecnia para niños con autismo, motivo por lo que está prohibida.

"Aquí (en la colonia) tenemos niños con autismo, afecta a las personas de la tercera edad, para el medio ambiente y por supuesto para los animales, que son los que más sufren", destacó.

Enfatizó que la preocupación de los vecinos es que cada domingo se esté lanzando este tipo de pirotecnia estruendosa, pues altera el orden, tanto en los vecinos como en los animales.

"No hay problema con los juegos, de hecho, que bueno que se esté reactivando el estadio, pero, no hay necesidad de usar pirotecnia", señaló.

La activista mencionó que esta es la primera vez que se suscita un hecho como este, ya que anteriores partidos no habían tenido esta problemática.

Por su parte, el jefe de inspectores, Gerardo Velásquez, comentó que desconocía la situación y que la autoridad competente para este tema, era Protección Civil.