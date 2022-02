Desaíra vacuna el 8% de la población

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con el inicio de la ruta empresarial, se llevó a cabo la aplicación de la dosis de refuerzo a trabajadores de la industria maquiladora, sin embargo, continúa el rechazo de la minoría para recibir la vacuna.

"Las empresas y los coordinadores tienen ya muy bien los censos y la identificación de sus trabajadores que no desean vacunarse o que han expresado no desear el vacunarse, son muy pocos si hacemos una comparativa con otros países o ciudades, sin embargo, puesto que esto no es una campaña obligatoria ni es requisito, queda a consciencia de cada persona, es complicado llegar al cien por ciento de trabajadores vacunados", señaló Iván Alejandro Moscoso González.

Así mismo, el jefe de la JS01, destacó que el 8 por ciento de la población en Piedras Negras no ha sido vacunada contra el COVID, aunque esto es solo un aproximado, ya que una parte de los ciudadanos decidieron vacunarse en otros lugares.

"Esto con base a los registros que tenemos de población ya vacunada, con eso hacemos una estimación de acuerdo a los censos que maneja el INEGI, sin embargo, habría que considerar con mucha precaución esta información, ya que hay muchos factores que influyen para disminuir la cantidad", dijo.

Además, recordó que para aquellos que ya cuentan con esquema completo y han tenido dificultad para imprimir su certificado de vacunación, la Jurisdicción Sanitaria sigue ofreciendo el servicio de ayuda para imprimir sus comprobantes.

"Hasta el día de hoy seguimos emitiendo estos certificados estatales de vacunación a población abierta que así lo requiera, que tenga alguna problemática en las plataformas del gobierno federal, el certificado estatal sigue siendo emitido por parte de la Jurisdicción Sanitaria 01, hemos emitido alrededor de mil 900 de ellos", finalizó.