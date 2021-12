Desaparece en PN chofer de InDriver es de Saltillo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Desde el pasado 3 de diciembre, Ángel Pacheco Hernández, originario de Saltillo, desapareció cuando se dirigía a Piedras Negras a dejar un pasaje, como chofer de la plataforma `In Driver´.

La Unidad Especializada de Búsqueda Inmediata de la Fiscalía General del Estado boletinó al joven de 22 años, para continuar la búsqueda en la ciudad de Piedras Negras y región norte del Estado, ya que viajó a esta frontera, y se ha cumplido una semana sin que su familia sepa nada de él.

Pacheco Hernández mide aproximadamente 1.55 metros, es de complexión delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, ojos cafés obscuro, nariz ancha, boca chica, labios delgados; vestía pantalón de mezclilla, chamarra negra y tenis blancos.

Desde el 5 de diciembre se realizó el reporte de desaparición con las autoridades saltillenses, viajaba a bordo de un automóvil de la marca Attitud color plata, 4 puertas, con placas mexicanas y número de serie NFD-6313 del Estado de México.

Su hermana compartió en redes sociales el siguiente mensaje:

"Ayer por la tarde mi hermano salió a trabajar en el carro, es hora que no sabemos nada de él; Su celular marca fuera de servicio y sus amigos tampoco saben nada de él; Por favor si alguien sabe algo o lo sí lo han visto, no duden en decirnos, mi mamá está muy preocupada, no sabemos nada, solo que anoche iría con un amigo de él y nunca llego".