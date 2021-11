Dicen cruzar con vacuna CanSino

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Docentes vacunados con CanSino aseguraron haber cruzado la frontera a Eagle Pass este lunes, e incluso compartieron un documento supuestamente oficial que lista a este laboratorio dentro de los aprobados.

Dicho documento fue fotografiado, supuestamente de manos de un agente de la Patrulla Fronteriza, mismo que permitió el cruce, y parece provenir del Departamento de Seguridad Nacional de EUA, ya que incluye información real colgada en su sitio web, pero con el agregado de los laboratorios CanSino y Sputnik, como válidos para cruzar a los Estados Unidos.

"mi intención no era cruzar por que me vacunaron con CanSino; mi hija es americana, y fui sola al puente, para preguntar si ellos me podrían autorizar cruzar junto a ella para vacunarla allá", explicó la maestra de Ingles.

La docente, aseguró que la dejaron cruzar sin problemas, mencionando que "es evidente que nos extrañan, se portaron muy bien", por lo que aprovecho para ir de compras al vecino país.

Ante esto recurrimos al director de Aduanas y Protección Fronteriza en Eagle Pass, Paul del Rincón, quien señaló que "en su lista no aparece la CanSino".

Hasta la fecha, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), no ha reconocido la vacuna CanSino dentro de las aprobadas, ni se encuentra dentro de la lista de autorizadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"en ese sentido tendríamos que esperar a ver cual es la postura al momento de presentar un certificado de vacuna CanSino para cruzar a Estados Unidos", mencionó Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.

Hasta el momento de esta investigación y con una actualización de información con fecha del 5 de noviembre, el diario oficial del Centro De Control Y Prevención De Enfermedades (CDC), no lista a CanSino, ni a Sputnik, como aprobadas, por lo que se puede descartar la valides del documento señalado.

Cabe señalar que previo al levantamiento de las restricciones para cruce de mexicanos a viajes no esenciales, las autoridades norteamericanas señalaron el riesgo de perder la VISA de turista, en caso de mentir en cuanto al certificado de vacunación COVID.