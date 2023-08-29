Disminuyó vandalismo en escuelas

Piedras Negras, Coah. - Afortunadamente los amantes de lo ajeno desviaron su atención de las escuelas, pues estas vacaciones bajó el índice de vandalismo en instituciones de educación pública.

Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de Educación de Coahuila, quienes a través de la coordinadora de Servicios Regionales Educativos, señalaron que no tiene reporte de robos en escuelas de Piedras Negras tras el inicio de ciclo escolar 2023-2024.

“Realmente tenemos un buen inicio de ciclo escolar, durante el período vacacional solamente fueron tres escuelas que, entre comillas, fueron vandalizadas por adolescentes que hicieron alguna maldad, pero ningún robo o daño que no nos permita ingresar a la escuela de manera normal”, declaró Elda Lorena Estrada Villarreal.

La titular de la oficina Regional de Servicios Educativos, dijo que los responsables son jóvenes con edad de preparatoria que entraron a los salones por las ventanas y destruyeron y dañaron el material de las escuelas, maestras y alumnos, además de rayar el pizarrón y las paredes.