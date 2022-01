En Nava festeja el DIF a niños y niñas

Allende, Coah.- El DIF Nava, que encabeza el Presidente Honorario Mario Andrés Montoya Chaparro, ofreció el festejo de la llegada de los Reyes Magos en la cabecera municipal, donde cientos de niños y niñas disfrutaron del espectáculo de payasos, divertidos juegos, recibieron golosinas, juguetes y compartieron la tradicional rosca.

"Me da mucho gusto ver a todos los niños contentos, ya tenían ganas de asistir a un evento como este, pero me da más gusto verlos a todos con sus cubrebocas, que respeten las medidas de seguridad, eso habla de su responsabilidad muchas veces los niños hacen más caso que los adultos, me da mucho gusto que regresemos a esta nueva normalidad siempre cuidando las medidas de salud, les deseo feliz Día de Reyes", declaró la alcaldesa Pily Valenzuela.

Por su parte Mario Montoya Chaparro, agradeció a los padres de familia por llevar a sus hijos a este festejo y dijo que desde el DIF estarán trabajando intensamente para beneficio de las familias de Nava, de los grupos vulnerables para mejorar su calidad de vida.