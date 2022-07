Encuentran a otro ahogado

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En el transcurso de la mañana del miércoles, autoridades locales tomaron conocimiento de un cuerpo sin vida flotando en las aguas del río Bravo, este no cargaba identificación.

El cuerpo fue rescatado por parte del grupo BETA a la altura del ejido ‘El Moral’ de Piedras Negras, que con ayuda del aero bote lograron llevar el cuerpo a la orilla del río, para continuar con las investigaciones.

Fueron los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quienes ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado a la SEMEFO de la localidad, para practicarle la necropsia de ley y determinar las verdaderas causas de la muerte.

El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro de León Mendoza, señaló que el cuerpo no ha podido ser identificado debido a que no portaba alguna identificación, y de momento no se descarta ni se confirma que se trate del algún migrante que buscaba cruzar hacia los Estados Unidos.