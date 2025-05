Exige regidor destitución de funcionario por agresión

Piedras Negras, Coah. – El primer regidor del Ayuntamiento, Ricardo Múzquiz, exigió públicamente la destitución inmediata del director de Comunicación Social municipal, Andrés Cantú Sims, a quien señaló por haberlo agredido física y verbalmente dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal.

Durante la conferencia matutina encabezada por el alcalde Jacobo Rodríguez, el regidor relató que el incidente ocurrió el pasado viernes, cuando intentaba compartir información con un medio local. Según su testimonio, Cantú Sims lo interceptó en la recepción del edificio público, intentó censurarlo y posteriormente lo agredió.

"El comportamiento del director es impropio para el cargo que ostenta. Su permanencia compromete la integridad institucional del gobierno municipal", expresó Múzquiz ante medios de comunicación y funcionarios presentes.

El regidor lanzó un llamado directo al alcalde Rodríguez para que tome cartas en el asunto y destituya al funcionario señalado. "Si usted permite que un funcionario actúe como un porro, eso pesará en su conciencia", advirtió.

Asimismo, responsabilizó tanto a Andrés Cantú Sims como al propio alcalde por cualquier situación que pudiera poner en riesgo su integridad o la de su familia, afirmando que no puede permanecer en silencio ante lo que calificó como conductas autoritarias.

"Siempre le he brindado mi apoyo, pero si no está dispuesto a reconocer lo que está mal, no puedo quedarme en silencio. Lo que ocurre en esta administración también es nuestra responsabilidad", concluyó Múzquiz.