Exigen aire acondicionado en el camión; “¿La TV que?”

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de que se diera a conocer por parte del Comité Técnico del Transporte Público la instalación de pantallas y acceso a la red Wifi en las unidades, ciudadanos han manifestado que prefieren aire acondicionado.

Mediante un sondeo realizado con usuarios del transporte público, se determinó que lo más necesario en las unidades, es aire acondicionado debido al intenso calor que prevalece en la localidad.

Hacen referencia en el caso del pasado 15 de junio, dónde fue solicitado el apoyo de los cuerpos de auxilio, debido a que una mujer se encontraba inconsciente debido a las altas temperaturas que se siente dentro de las unidades de transporte público.

Estos hechos ocurridos en la calle Xicoténcatl y Abasolo, dónde la mujer viajaba en el camión número 03 de la ruta 1, que comprende el sector Villa de Fuente.

También comentan que los chóferes manejan a vuelta de rueda, poniendo como excusa común "andan adelantados de tiempo", lo que provoca que no ventile el aire por las estrechas ventanas con las que cuentan las unidades.

Ciudadanos señalan que las rutas recorridas por las unidades son muy largas con un tiempo aproximado de una hora para llegar a su destino, la falta de ventilación apropiada expone a los pasajeros por un tiempo prolongado a este tipo de situaciones que ponen en peligro su vida.