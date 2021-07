Exigen en UANE registro de vacuna

El director de UANE, Miguel Ángel Quirarte, detalló que hasta el momento el modelo el cual se está contemplando en cara del próximo ciclo escolar es el modelo hibrido, donde los alumnos regresen ciertos días a los salones de clases, mientras que el resto sigan recibiendo sus clases de manera virtual como se ha estado manejando hasta el momento.

El director explicó que los alumnos no están obligados al acudir al plantel a tomar las clases presenciales, por lo que es decisión de cada alumno en si regresan o no.

Así mismo, mencionó que uno de los requisitos básicos para que pueden tomar las clases dentro de las instalaciones de la universidad es enseñar el certificado de vacunación.

Esto se hace con la finalidad de poder garantizar la salud de todos los alumnos, así como el personal que labora en las instalaciones.

"Hasta el momento el modelo que se está contemplando el modelo hibrido, los alumnos acudirán dos días y el resto de la semana virtual, además que no se obligará a ningún alumno, si ellos no quieren regresar tienen ese derecho. Uno de los requisitos que se pedirán para aquellos alumnos que si deseen regresar es que tienen que enseñar su certificado de vacunación, en dado caso que no lo tengan no podrán entrar a las instalaciones, pero se les dará sus clases en línea", señaló el director del plantel.

Miguel Ángel Quirate dijo que aun y con pandemia ha sido buena la respuesta de jóvenes interesados entrar a las diferentes licenciaturas que ofrece la universidad, ya que están a pocos a alumnos de poder alcanzar y superar la meta de alumnos de nuevo ingreso.

Resaltó que hasta el momento no hay ninguna fecha estipulada donde los alumnos tengan que regresar de manera obligatoria a los planteles educativos.